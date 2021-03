Il duo TanDem continua la campagna elettorale

Il tour di Carlo Tansi prosegue senza sosta. Oggi, nello specifico, il presidente di Tesoro Calabria è stato nell’area centrale della Calabria per tre importanti tappe.

La prima in mattinata lungo la Provinciale 168/1 (nel territorio di Marcellinara)

strada interessata da una frana, verificatasi circa un mese e mezzo fa che ne ha interdetto la percorribilità, per cui Tansi ha invocato un intervento di somma urgenza quantomeno per ripristinarne un transito parziale dei mezzi in favore degli abitanti e dei proprietari delle attività commerciali del luogo. Sempre il leader del movimento civico ha anche rivolto un appello in tal senso al presidente della Provincia Sergio Abramo, nell’ambito di una proficua collaborazione istituzionale che prescinda da ogni logica politica, affinché favorisca appunto la ritrovata agibilità di questa apparentemente secondaria, ma in realtà importante, via di comunicazione. Il fine è un piano di lavori ad hoc, invocati naturalmente anche dal sindaco della cittadina Vittorio Scerbo il quale sarà peraltro candidato al consiglio regionale della Calabria nelle fila di Tesoro Calabria.

Piccolo bagno di folla a Catanzaro, fra simpatizzanti e giornalisti, per lo stesso Tansi e l’aspirante governatore Luigi de Magistris

Subito dopo, non appena arrivato a Catanzaro, pur nel rispetto rigoroso delle rigide normative antiCovid, piccolo bagno di folla, fra simpatizzanti e giornalisti, per lo stesso Tansi e l’aspirante governatore Luigi de Magistris, come noto entrambi alla guida del grande popolo arancione. Nell’improvvisata, è proprio il caso di dire, conferenza stampa in Piazza Prefettura il duo, ormai conosciuto con il simpatico acronimo di TanDem, ha risposto alle numerose domande dei cronisti presenti e illustrato in breve i propositi di amministrazione del territorio calabrese da cui è animato il loro soggetto politico. (IN FOTO UN MOMENTO DELL’INCONTRO CON I GIORNALISTI IN PIAZZA ROSSI)

A seguire Tansi e de Magistris hanno anche parlato con la gente durante l’annunciata passeggiata su Corso Mazzini.