De Sarro: “Per mettere ordine alla società occorre sentirsi coinvolti”

In questi ultimi mesi – scrive il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo De Sarro – si sente parlare in TV del PNRR “Piano Nazionale di ripresa e resilienza” per disegnare il futuro del Paese che il governo nazionale sta mettendo in atto.

In conseguenza di questo piano dovrebbero arrivare in ogni realtà ingenti risorse economiche. E’ un treno da non perdere per evitare che ancora una volta la valanga di risorse che arriverà possa essere strumentale agli interessi di lobbies, per le quali il Sud è solo una “mucca da mungere”.

Per motivi di lavoro ho girato la terra di Calabria ed ho trovato ovunque accoglienza, ospitalità e soprattutto “cuore”. Purtroppo la Calabria è dipinta male e viene “sovente” descritta come terra di mafia. Non è così. Questa falsa descrizione serve a pochi come motivazione per rendere la Calabria una “mucca da mungere”.

Mi sono chiesto più volte come mai una terra così generosa non riesce a decollare.

In un mio precedente articolo ho scritto – e ne sono sempre più convinto – che condizione necessaria affinchè una Comunità possa effettivamente ripartire non siano sufficienti le sole risorse economiche ma è innanzitutto necessario un cambiamento culturale che determini un miglioramento relazionale finalizzato alla redazione di un progetto mirato a ridare alla città la dignità e la bellezza che merita.

Non basta fare un Progetto che incrementa le risorse. Bisogna redigere un progetto che non dica solo cosa si vuole fare ma anche come, in quali tempi, con quali impegni e con la responsabilità di chi.

La logica assistenzialistica ha desertificato e distrutto il territorio. Mi sento di dire che il Sud oggi è più povero di prima in quanto insieme ai soldi sono andate via le persone, le migliori risorse, le speranze di futuro.

Ora dirò qualcosa che potrà apparire un discorso eversivo e forse in qualche misura lo è. Molti pensano che la “giustizia” possa mettere in ordine la nostra “Società”. A mio avviso non è così. Ciò che potrà mettere ordine nella nostra Società è il sentirsi coinvolti, parte attiva del cambiamento. In breve ogni cittadino deve innamorarsi dei luoghi e di tutto ciò che lo circonda. Ciò permetterà di tornare ad essere operosi ed inventivi, caratteristiche che in questi ultimi decenni abbiam perduto in quanto senza esercizio ogni attitudine si perde.

Il progetto per una città potrà avere successo se, e solo se, sarà a matrice comunitaria e ciò permetterà alla Calabria di poter effettivamente invertire la rotta che ha caratterizzato la sua storia di questi ultimi decenni. Bisogna innanzitutto crederci e poi occorre tanto tempo e pazienza.

Ritengo infine che una leva importante in questo progetto di cambiamento sia determinato dalla passione dei giovani meridionali per la loro comunità di appartenenza. Molti hanno lasciato il Sud in cerca di futuro ed anche “grazie” al lockdown sono rientrati, arricchiti dalla conoscenza e dall’esperienza del mondo. Possono dare tanto.

Auspico che queste mie considerazioni possano risvegliare nei cuori delle persone un effettivo desiderio di cambiamento per disegnare il futuro della nostra Città. Non si può ottenere ciò che non si desidera.