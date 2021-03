Federazione PD di Catanzaro, grande soddisfazione per l’elezione di Enrico Letta

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Catanzaro- si legge in un comunicato – esprime grande soddisfazione per l’elezione di Enrico Letta a nuovo segretario del partito.

E condivide l’impostazione politica evidenziata nel suo discorso d’insediamento che possa attraverso un rinnovato protagonismo del PD, perno e centro di una rinnovata alleanza centrosinistra aperto a tutte quelle forze che tradizionalmente sono parte fondamentale dello schieramento progressista.

Lo stesso rapporto con i cinquestelle di Conte deve essere sviluppato senza subalternità e cedimenti.

Letta ha anche sottolineato come il PD non puó più essere il partito del potere a tutti i costi e si possono vincere le elezioni solo se non si ha paura di andare all’opposizione.

Così come bisogna farla finita con un partito del lavoro per correnti perchè questo modo di fare non porta da nessuna parte.

Letta ha anche posto l’esperienza di aprire un dibattito in tutto il Paese, coinvolgendo tutti i territori, i circoli e a questo proposito un preannunciato un Vandecum di idee sulle quali discutere e confrontarsi.

Il segretario della Federazione di Catanzaro, nella prima consapevolezza e condivisione di questo percorso, aveva giá, ben prima dell’Assemblea nazionale di Domenica, comunicato la Direzione provinciale del partito per giovedì 18 marzo, alle ore 17,30, da remoto, proprio per avviare questa discussione, per proseguire successivamente con la convinzione dei circoli, degli Amministratori e dell’Assemblea Provinciale.