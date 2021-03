Processionaria, assessore Cavallaro: “Interventi in corso, priorità alle scuole”

“Quest’anno la problematica della processionaria nelle aree verdi della città si è ripresentata con netto anticipo rispetto alla stagionalità ordinaria, ma l’amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata e sta intervenendo, dando priorità alle scuole, per ridurre al minimo pericoli e disagi per la comunità”.

Lo afferma l’assessore comunale all’ambiente, Domenico Cavallaro. “Già nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo effettuato, ancor prima della normale attività di prevenzione, delle operazioni fronteggiando specifiche criticità che si erano venute a creare sul territorio per la presenza del parassita. Nelle ultime settimane con il settore igiene è stato attivato un servizio ad hoc dedicato, in primis, agli istituti scolastici della città dove, con il supporto professionale dell’agronomo di Verdidea, la ditta che ha in gestione la manutenzione del verde urbano, vengono eseguiti dei sopralluoghi per individuare le giuste soluzioni ai problemi.

Proprio grazie alle competenze dei tecnici, è stato possibile anche accertare dei falsi allarmi a seguito di segnalazioni di cittadini. L’amministrazione comunale, come ogni anno – conclude Cavallaro – è impegnata, dunque, a fare la propria parte nel contrasto alla diffusione della processionaria a tutela della salute”.