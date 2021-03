Caracciolo (Italia Viva Catanzaro): perplessità per intergruppo parlamentare con Lega e Fi su ponte Stretto

La notizia della creazione di un intergruppo parlamentare formato da Italia Viva, Lega e Forza Italia sulla questione Ponte sullo stretto – scrive Vitaliano Caracciolo di Italia Viva Catanzaro – mi ha lasciato molto perplesso. Pur essendo d’accordo alla realizzazione di quest’opera non ritengo opportuno creare un asse con Lega e Forza Italia. Si è sempre portato avanti con convinzione il fatto di non fare alleanze con i populisti ed ora ci si ritrova a fare asse con loro?

Spero che il 20 Marzo in assemblea nazionale IV si faccia chiarezza su tutto. È una posizione personale dei parlamentari Magorno, Vono e Faraone oppure sarà la linea di Italia Viva?

La cosa certa è che se il mio attuale partito dovesse pensare di affiancare il centrodestra in occasione delle elezioni regionali in Calabria dove si voterà in autunno, mi vedrò costretto a terminare la mia avventura in Italia Viva. Se la politica è fatta di sostanza, coerenza e libertà, non si può tollerare una scelta che umilia i territori e militanti che, per l’ennesima volta, si ritrovano ad appurare scelte incomprensibili senza nessun tipo di discussione e confronto. Non se ne può più di giravolte e riposizionamenti. Avevamo chiesto che si tornasse sulla terra, dopo il viaggio su Marte. A quanto pare qualcuno ha perso la navicella e vaga confuso ancora nello spazio.