Bici elettriche in centro storico, Triffiletti (Udc): intervento spot, manca programmazione

“L’annuncio da parte dell’amministrazione comunale della prossima attivazione del servizio di noleggio di bici a pedalata assistita nel centro storico – scrive il capogruppo Udc, Antonio Triffiletti, ha sicuramente contribuito a offrire un po’ di entusiasmo alla cittadinanza in un periodo in cui l’emergenza covid ha messo a dura prova tutto il nostro tessuto sociale. Se da una parte è sempre positivo tentare di migliorare la qualità della mobilità sostenibile, dall’altra è fondamentale che ogni intervento sia ben incanalato all’interno di una programmazione a monte ben precisa per evitare che, come spesso accade, tutto finisca in un nulla di fatto.

Mi auguro che l’avvio del bike sharing da parte dell’Amc, abbia un impatto positivo sulle abitudini dei cittadini, ma è difficile che possa produrre dei risultati tangibili in assenza di una visione più generale sul centro storico.

Avrebbe avuto ben altro riscontro se inserito in un contesto che fosse caratterizzato, ad esempio, dalla presenza dell’isola pedonale, di un piano della mobilità e di parcheggi funzionante, di una cura continua del verde come risorsa per il decoro e l’arredo urbano, di un sistema del commercio di cui gli esercenti potessero realmente beneficiare, di un utilizzo stabile dei contenitori culturali.

Idee che sono rimaste a lungo solo sulla carta e che avrebbero bisogno, invece, di una concertazione costante affinché proposte come quelle delle bici elettriche non appaiano solo degli interventi “spot”. Il rischio è, quindi, quello di trovarsi nuovamente davanti ad annunci “di facciata” destinati a flop che ci riportano indietro nel tempo: prendendo in prestito una famosa canzone, diremmo “Mi ritorni in mente…”.