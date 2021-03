Nicola Fiorita leader di “Cambiavento” ospite della puntata di domani di Monitor

Sarà Nicola Fiorita, leader di “Cambiavento”, l’ospite della prossima puntata di “Monitor”, la trasmissione della web tv di Catanzaroinforma che andrà in onda domani alle ore 15:30.

In studio, oltre al conduttore Davide Lamanna, il giornalista Raffaele Nisticò. Diversi gli argomenti che saranno presi in considerazione: da quelli più squisitamente politici alle idee per il futuro della città, soffermandosi sui fatti di cronaca cittadina che hanno caratterizzato le ultime settimane.

Nel corso dell’appuntamento saranno proposte alcune interviste realizzate tra i cittadini da Daniela Amatruda e ci sarà, come sempre, la possibilità di intervenire in diretta tramite la nostra pagina fb moderata da Ugo Palmerino. La regia è firmata da Giuseppe Cristiano.