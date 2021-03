Il palasport di Taverna affidato a due associazioni sportive del paese

Poco spazio per improvvisazione intorno al palazzetto dello sport “Don Dionisio Frijo” di Taverna. La struttura si presta per più discipline sportive ed è stata affidata a due società sportive del paese pedemontano: Promosport Taverna e Polisportiva “Pino Donato” Taverna.

Nero su bianco è stato messo su una convenzione fortemente voluta dall’ Amministrazione comunale di Taverna, primo cittadino Sebastiano Tarantino.

Nella stipula del contratto tra le parti non mancano le norme disciplinari per tutelare una struttura che, dopo le restrizioni per pandemia, ha tutti i requisiti per fare aggregazione sociale per mezzo dello sport.