Piattaforma informatica Rex ora in uso anche dalla Guardia di Finanza. Firmata convenzione con Camera di Commercio

La piattaforma informatica Regional Explorer (REX), costruita da InfoCamere e in uso presso la Camera di Commercio di Catanzaro, entra a far parte degli strumenti a disposizione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro quale archivio informativo potenzialmente utile ad indagini sull’attività d’impresa che possono inquadrarsi nel più ampio tema del contrasto ad ogni forma di illegalità.

Daniele Rossi e Dario Solombrino

La convenzione con cui l’Ente camerale ha concesso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’utilizzo della piattaforma è stata sottoscritta nella mattinata di martedì 23 marzo dal neo Commissario della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi e dal Generale di Brigata Dario Solombrino, Comandante Provinciale del Corpo, alla presenza del Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale, Ten. Col. Andrea Leccese.

«Proseguiamo nel solco della collaborazione solida e concreta tra la Camera di Commercio di Catanzaro e le Forze dell’Ordine – ha detto Rossi nel corso della conferenza stampa in cui è stato sottoscritto l’accordo -. Già un anno fa l’Ente aveva inteso mettere a disposizione della Questura l’importante archivio informatico costituito dalla piattaforma, oggi questa diventa parte integrante degli strumenti a disposizione anche della Guardia di Finanza e presto lo sarà anche dei Carabinieri. Si tratta di un ulteriore passo avanti in quella necessaria ricerca della trasparenza e della legalità nell’attività di impresa che non solo serve ai cittadini e quindi alla collettività, ma permette al tessuto economico di operare in un contesto di corretta competitività e dunque meritocratico. Anche attraverso questo strumento, quindi, l’Ente camerale vuole dimostrare la propria massima attenzione all’esigenza di emersione dei fattori che indeboliscono o addirittura falsano il mercato e al contrasto all’illegalità nel mondo economico»,

Dopo la sottoscrizione del documento, l’Ente camerale assieme a InfoCamere ha tenuto una sessione di formazione agli operatori della Guardia di Finanza circa le funzionalità dell’archivio informatico e le modalità del suo utilizzo ai fini ispettivi.