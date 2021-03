Un tavolo partecipato per la realizzare il Parco Costiero di Giovino

La commissione consiliare Ambiente e Lavori pubblici presieduta da Eugenio Riccio ha preparato e approvato un atto di indirizzo politico che impegna l’amministrazione comunale a istituire un tavolo di lavoro partecipato – quindi aperto al contributo di cittadini e associazioni – per la realizzazione del “Parco costiero di Giovino”.

“Il documento – ha sottolineato Riccio – vuole promuovere lo sviluppo di una nuova governance che coinvolga direttamente i catanzaresi, singoli o associati, in una serie di iniziative a tutela della pineta e dell’oasi naturalistica di Giovino”.

Riconducendo l’atto di indirizzo al titolo II, capo 1 art. 2 dello Statuto comunale, ed evidenziando l’impegno dell’assessore all’Ambiente Domenico Cavallaro e del dirigente del settore Bruno Gualteri, Riccio ha anche affermato che “azioni del genere sono mirate ad aumentare la cittadinanza attiva, le occasioni di sinergia fra pubblico e privato, ma pure a incrementare la trasparenza dell’apparato amministrativo e del suo funzionamento”.

La commissione nelle scorse settimane aveva già approvato, sullo stesso tema della partecipazione dei cittadini, l’iniziativa “Attivamente coinvolti”.

Nell’atto di indirizzo, che verrà recepito da Palazzo De Nobili, viene anche indicato il perimetro del Parco costiero nel tratto di Giovino compreso fra il Porto e la foce del fiume Alli: “Luogo adeguato e frequentato per la pratica sportiva a qualsiasi livello oltre che per apprezzare riconosciute bellezze naturali come l’ecosistema delle dune”.

Fra le altre cose, il testo impegna il Comune anche ad attivare il banner “Attivamente coinvolti” sul sito istituzionale, con un link che rimanda alle voci: Parcogiovino – Proponi.

Alla riunione presieduta da Riccio hanno partecipato i consiglieri Angotti, Consolante, Corsi, Manuela e Sergio Costanzo, De Sarro, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò e Renda.