Don Giorgio vittima di un’intimidazione, arriva la solidarietà del centrosinistra

“Piena solidarietà a Don Giorgio per l’ennesima e vile intimidazione subita, qualche giorno fa, dalla chiesa di Santa Maria della Speranza”. A dirlo, in una nota stampa, sono PD Catanzaro, Meetup M5s Catanzaro, PSI Catanzaro, Italia Viva e Art. 1.

“Tutti conosciamo il coraggio con cui la parrocchia opera in una zona della città con un forte disagio sociale e spesso dimenticata dalla politica cittadina. Il perché di questi atti vandalici, che prendono di mira un istituto religioso che combatte la povertà e l’esclusione sociale, va ricercato nelle condizioni di vita di tanti cittadini che vivono nelle periferie della città e rispetto ai quali le istituzioni non riescono a dare risposte al loro malessere.

“Come centro sinistra non possiamo che denunciare il degrado che contraddistingue alcune aree cittadine e rispetto al quale non sono state mai intraprese azioni concrete. Riqualificare le periferie – si legge nella nota – non vuol dire solo tappezzarle di telecamere, ma significa investire in precisi interventi infrastrutturali e in politiche mirate all’integrazione e all’inclusione sociale. Su questo punto troppo spesso la politica si è girata dall’altra parte preferendo nascondere la polvere sotto al tappeto piuttosto che affrontare il problema direttamente. D’altronde il dibattito pubblico, troppo spesso incentrato sul centro e sul lido, finisce per dimenticare le altre zone della città condannandole all’isolamento sociale”.

“Ripartire quindi accendendo i riflettori della politica – conclude la nota – su quelle zone che richiedono una maggiore attenzione, supportando quelle associazioni e istituzioni religiose che vi operano e cercando di creare le condizioni affinché si avvii un percorso di recupero del degrado cittadino. Da questo punto di vista un ruolo fondamentale non può che essere rivestito anche dagli istituti scolastici, per questo motivo è necessario accelerare i tempi di realizzazione dell’asilo nido in viale Isonzo”.