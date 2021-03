Scioglimento Consiglio Comunale di Guardavalle, domani la conferenza stampa dell’ex sindaco

È convocata per domani, 26 marzo, ore 11, presso Agriturismo Fassi (strada provinciale Guardavalle Marina-Guardavalle Superiore) la conferenza stampa dell’ex sindaco Giuseppe Ussia e del suo legale di fiducia, avvocato Giuseppe Pitaro: entrambi dialogheranno con i giornalisti sul recente scioglimento del Consiglio Comunale decretato dal Governo per presunti condizionamenti dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata locale e anche in riferimento alla nota querelle della statua di S. Agazio collocata all’ingresso del Palazzo Municipale.