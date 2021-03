Il PSI di Catanzaro a difesa dei diritti delle donne

“Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul – primo strumento internazionale giuridicamente vincolante e creativo di un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza – non può che suscitare sdegno anche all’interno del PSI di Catanzaro impegnato, anche grazie al gruppo di lavoro “Garofano Rosa Donne Socialiste” nella rivendicazione dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di violenza e di sperequazione alla base di ogni democrazia matura”.

“Esprimiamo – si legge nella nota del partito vicinanza e profonda solidarietà alle donne turche per la vergognosa decisione controcorrente, lesiva dei diritti umani civili, e che costituisce un salto nel buio, in nome di una unità della famiglia che vede la donna ancora una volta vittima di una condizione di inferiorità sociale.

Protagonista uno Stato non Stato che, per quanto riguarda la condizione della donna, ha fatto un salto indietro di mezzo secolo e vede definitivamente sfumare, per l’assurdo sessismo e la mancanza di libertà, la possibilità di entrare nell’Unione Europea.

Il coordinamento Garofano Rosa, che opera nell’intero territorio Catanzarese, si impegna a tenere un faro sempre acceso sui diritti violati delle donne e a denunciare ogni abuso e ogni prevaricazione di genere”.