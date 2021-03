Incontro con Letta, Cristallo: “Allargare il campo ma con una coerenza di impianto”

“E’ stato un incontro segnato da un clima cordiale, franco e positivo”. Così Jasmine Cristallo commenta l’incontro con il leader del Pd, Enrico Letta.

“L’apertura necessaria – più volte richiamata dalla segreteria nazionale del Pd – adesso deve avere un riscontro sui territori e un rapido dispiegamento nelle realtà locali: nella mia regione – ad esempio – il lavoro da svolgere per ridare dignità e ruolo al centrosinistra è assai impegnativo, tanto più perché la Calabria sarà l’unica regione chiamata alle elezioni regionali. L’idea di allargare il campo – scrive la Cristallo – deve avere una coerenza di impianto in tutti i luoghi e non geometrie variabili. Credo che su questo terreno, si misurerà il nuovo passo annunciato dal segretario Letta e confido nella determinazione – anzi nella radicalità dei comportamenti – che in ultimo nell’incontro avuto con il nostro movimento è stata ribadita dalla dirigenza nazionale del Pd”.