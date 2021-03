Riunione commissione viabilità, si è parlato di estensioni del pass per residenti

L’estensione dei pass per la sosta delle auto dei residenti e altre questioni relative alla viabilità sono state discusse e approvate, giovedì scorso, nella riunione della commissione presieduta da Fabio Talarico.

Alla presenza del tenente colonnello della Polizia locale Franco Basile, i componenti dell’organismo consiliare hanno avuto modo di approfondire diversi aspetti riguardanti la mobilità nel capoluogo, nel centro storico e non solo.

La commissione ha deciso di estendere anche ai residenti di via Daniele di un pass gratuito per la sosta di un’auto per nucleo familiare sulle strisce blu.

Sempre in relazione alla sosta per residenti sulle strisce blu, su proposta del consigliere Antonio Angotti, la commissione ha affidato il mandato alla Polizia locale per ampliare i criteri di rilascio nell’area di viale dei Normanni.