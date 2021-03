Tribunale di Lamezia, Ferro (FDI) augura buon lavoro al nuovo presidente Garofalo

Il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo presidente del tribunale di Lamezia Terme Giovanni Garofalo: “Si tratta di un riconoscimento importante per un magistrato apprezzato per le sue qualità, e che, per le sue esperienze professionali in Calabria, conosce bene le dinamiche del territorio”.

“Sono certa che il nuovo presidente rappresenterà una guida capace ed efficiente per il Tribunale lametino – continua Wanda Ferro – nel solco dell’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, il presidente Bruno Brattoli, che ringrazio per il contributo che ha dato negli otto anni in cui ha ricoperto l’incarico, mostrando grande competenza, equilibrio, autorevolezza, ed una costante e preziosa disponibilità alla collaborazione istituzionale”.