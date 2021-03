L’assessore al Turismo Alessandra Lobello: ‘Partirà dal porto di Catanzaro la Regata internazionale che toccherà a luglio Calabria e Sicilia’

Partirà dal porto di Catanzaro la 61esima Regata internazionale velica d’Altura “Ulysses Challenge Trophy” in programma tra l’11 e il 18 luglio prossimi.

A darne notizia è l’assessore al turismo Alessandra Lobello dopo il via libera della giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, alla proposta di patrocinio per l’evento promosso dall’Associazione Multi Culturale Mondiale (AMCM) in collaborazione con Lega navale italiana e la FIV Federazione Italia Vela.

“L’iniziativa vedrà la sua apertura nella città Capoluogo di regione – sottolinea l’assessore Lobello – grazie alla volontà dell’amministrazione comunale che ha voluto mettere a disposizione gli ormeggi del porto ed uno spazio adeguato per lo svolgimento del briefing destinato ai partecipanti.

L’organizzazione finora, con le iscrizioni ancora aperte, può vantare la presenza di 25 yacht nazionali e internazionali che arriveranno a Catanzaro con le relative squadre al seguito. Subito dopo la partenza, fissata per la mattina del 12 luglio, la Regata coinvolgerà anche Roccella Jonica, Taormina, Riposto, Siracusa con arrivo a Malta.

Un momento importante di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, riconosciuto anche dal patrocinio concesso dalle Regioni Calabria e Sicilia, che potrà contribuire ad animare la nostra città la prossima estate, nell’auspicio di vivere una stagione più serena ed in sicurezza”.