L’assessore alle Attività economiche Alessio Sculco: ‘Online sul portale del Comune l’area ‘City Hub’ dedicata alle imprese’

Sul portale del Comune di Catanzaro è possibile consultare l’area dedicata a City Hub, il nuovo sportello per il servizio di informazione, assistenza e consulenza su bandi, finanziamenti e misure dedicate alle imprese.

Lo rende noto l’assessore alle Attività economiche Alessio Sculco, spiegando che “il servizio avviato vede come partner dell’assessorato il Centro Studi Digiltal@b M.I.A. il quale ha aderito all’avviso pubblico predisposto dal Comune garantendo la presenza di quattro innovation manager che daranno il loro supporto per lo sportello.

L’obiettivo condiviso è quello di promuovere l’informazione e la divulgazione, in particolare, degli strumenti inerenti la progettazione sui fondi diretti, indiretti, nazionali e internazionali in tema di finanza agevolata, creazione di società start up e spin off.

Lo sportello è già operativo, anche sui canali social, e ha realizzato i primi contributi incentrati sul decreto sostegno pubblicati nelle aree dedicate.

I dettagli e le attività specifiche di City Hub – conclude Sculco – saranno, inoltre, più ampiamente illustrati nelle prossime settimane in una conferenza stampa, aperta alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e agli operatori economici, compatibilmente con le disposizioni per l’emergenza covid”.