Recovery fund: Vono: basta spot su Alta velocità e Ponte

“Il PNRR è il cardine del progetto che consentirà la ripartenza del nostro Paese”. Lo afferma la vicepresidente della commissione infrastrutture al Senato Silvia Vono, parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “puntando – è scritto in una nota – a quella ripartenza che sarà realizzabile colmando quel divario territoriale che attanaglia il Sud”. L’attenzione della senatrice si concentra sulle “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” che lega il sistema infrastrutturale agli obiettivi del Green-Deal. “Il grande obiettivo – prosegue la nota – è quello di un’AV vera e uguale per tutto il Paese ma, per farla, è necessario superare qualificazioni fuorvianti come l’accezione ‘light’ o confondere l’AV con la semplice velocizzazione”.

Vono individua, invece, come azioni da percorrere “quei progetti che consentano non solo la riduzione dei tempi di percorrenza ma anche stessi servizi per tutte le tratte con vetture adeguate a garantire viaggi confortevoli e sicuri. Perché l’AV per il Mezzogiorno non può essere solo annunciata ma contestualizzata sui territori. Per completare il corridoio Scandinavo-Mediterraneo – afferma poi la parlamentare di Iv – bisogna avanzare nelle opere prioritarie, come la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera strategica che permetterebbe di rendere economicamente sostenibili gli investimenti necessari per le grandi infrastrutture come appunto l’AV. Solo così si potrà valorizzare il ruolo dei porti e collegare alla rete centrale gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria per attrarre nuovi investimenti”. Un’ultima considerazione, è scritto nella nota, riguarda la digitalizzazione considerato che il settore della mobilità è fortemente interessato dal fenomeno dello sviluppo di nuovi strumenti tecnologici, per questo motivo Vono, responsabile nazionale Iv per le aree interne, ritiene necessario che si garantisca “l’accesso ad internet su tutto il territorio nazionale estendendo l’accesso a internet in banda ultra larga, incentivando l’uso della fibra e di nuove tecnologie di 5G”.

“Se con il PNRR si avvieranno progetti validi lo shock economico sarà possibile, e per questo motivo – conclude Silvia Vono – dovremo raccogliere la sfida della competizione globale dimostrando al mondo che l’enorme patrimonio di civiltà, i valori e le eccellenze che possediamo può superare il gap del passato”. (ANSA).