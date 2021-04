Covid, assembramenti, prevenzione, zona rossa, Riccio e Corsi: parola d’ordine deresponsabilità

“Se ormai a tutti i livelli istituzionali la parola d’ordine è “deresponsabilità” per cui tutti, e diciamo veramente tutti, delegano e scaricano ad altri le proprie responsabilità amministrative, politiche e/o di governo – scrive consiglieri comunali Eugenio Riccio e Antonio Corsi-, appare sempre più evidente che le colpe, gravissime, di chi governa vengano scaricate sui cittadini colpiti da ogni tipo di vessazioni e restrizioni.

Non si è in grado di gestire qualche piccolo assembramento in città? E dov’è il problema… chiudiamo tutto, parchi, giardini, pinete, lungomare, spiagge. Chiudiamo tutti a casa questi cittadini brutti, sporchi e cattivi… Facciamogliela pagare cara così la prossima volta rispetteranno le regole (sic). A proposito, chiudiamo anche il mare non sia mai venga in mente a qualcuno di andare in barca rovinando le meritate vacanze pasquali a sindaci, comitati e cucuzzaio ..

Le Asp e i loro servizi di prevenzione sono un pianto greco e un fallimento totale? Bene, chiudiamo le scuole, così imparano. Poco importa se i bambini sono da mesi segregati in casa con tutte le ricadute negative, comportamentali e psicologiche del caso. L’importante è scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Siamo incapaci a gestire la campagna vaccinale tanto che al posto degli anziani e delle categorie fragili vacciniamo gli amici degli amici? Bene, andiamo in zona rossa e chiudiamo tutte le attività commerciali scaricando su di loro l’incapacità amministrativa di gestire una campagna di vaccinazione che in Calabria, con il suo numero ristretto di abitanti, se affidata a persone competenti, si sarebbe conclusa in 15 giorni.

Chiaramente tutti sanno molto bene che, trascorse le vacanze di Pasqua, tutto sarà come prima perché i campioni olimpici dello “scaricabarile” hanno utilizzato le “ferie” della zona rossa per rilassarsi (lo scaricabarile fa consumare molte energie) e non certo per programmare iniziative utili a contrastare il Covid e/o aiutare e sostenere i cittadini, le famiglie, le imprese. Un esempio? Le scuole, senza dubbio. Nulla è stato fatto e probabilmente nulla si farà per garantire la salute e la sicurezza di alunni e corpo docente. E i cittadini che fine hanno fatto? Non pervenuti, se non per le sporadiche proteste sui social che alimentano quella politica da baraccone fatta di dirette Facebook e deliri di onnipotenza.

Ecco, oggi probabilmente non è il Covid la vera “infezione” da combattere, ma quell’ignavia dei cittadini che consente a cialtroni e incompetenti di restare impuniti giocando sulla pelle dei cittadini e sulle loro salute e sicurezza”