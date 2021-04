I consiglieri comunali Riccio e Corsi: ‘Vengano forniti i dati dei contagi in città’

“Se il sindaco versione ‘double face’ fino a qualche giorno fa giustificava l’apertura delle scuole con il numero irrilevante del contagio in città (uno, due casi al giorno… ) per poi cambiare versione in questi ultimi giorni giustificando la chiusura delle scuole con l’aumento del contagio e decine di positivi in città, la domanda è: ma perché il dato dei contagi in città rimane un segreto?” Ad affermarlo, in un comunicato stampa, sono i consiglieri comunali Eugenio Riccio e Antonio J. Corsi.

“Possibile che Catanzaro – incalzano i consiglieri – sia l’unica città del mondo occidentale dove ai cittadini non è dato sapere il dato giornaliero del contagio?

Con la prevista riapertura delle scuole non sarebbe forse opportuno fare conoscere a tutti i cittadini i dati reali del contagio?

Se sindaco, prefetto, commissario asp e sanità continueranno a mantenere un religioso silenzio sulla vicenda ai cittadini non resterà che appellarsi ai servizi segreti per fare “desecretare” quello che oramai sembrerebbe essere il nuovo mistero di Fatima.

Per passare dal sacro al profano – concludono nella nota – è essenziale che ci sia un tracciamento dei positivi per circostanziare i focolai ed intervenire.

In un posto normale, amministrato da persone normali, questa sarebbe la normalità a Catanzaro, invece, è tutto lasciato al caso e all’approssimazione. E la luce in fondo al tunnel la possono vedere solo pochi eletti, mentre al popolo rimane il buio e il nulla cosmico”.