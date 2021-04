Anagrafe Catanzaro chiusa per due giorni per adeguamento sistemi informatici

Giovedì 8 e venerdì 9 aprile gli uffici dell’Anagrafe, nella sede centrale di via Jannoni e in quella decentrata del quartiere Lido, rimarranno chiusi al pubblico per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici all’Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente, la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

Il passaggio ad Anpr, un primo passo verso la digitalizzazione di tutti i servizi demografici, è previsto dalla legge e permetterà al Comune di Catanzaro di utilizzare un sistema integrato, e centralizzato a livello nazionale, mirato a eliminare lungaggini burocratiche.