Pd Catanzaro, soddisfazione per sentenza Parco Romani: “Emersa la verità”

Alla fine la fiducia nella magistratura e il tempo hanno fatto emergere una verità inoppugnabile. Rosario Olivo, nonché le altre persone coinvolte, escono a testa alta dal processo riguardante la questione “Parco Romani”. Tutti assolti, perché il fatto non sussiste, nessuna condotta illecita quindi da parte dall’ex Sindaco che al contrario si conferma persona onesta e per bene.

Il Partito Democratico di Catanzaro esprime la sua soddisfazione per la sentenza di assoluzione, anche se, conoscendo i protagonisti non c’erano dubbi sul positivo esito finale.

Il centro sinistra si conferma forza politica che opera nella legalità e per l’interesse generale come dimostrano i progetti lasciati alle generazioni future, come la metropolitana di superficie e la pineta di Giovino.

Rimane comunque il rammarico per i vili attacchi subiti da parte di esponenti di centro destra (alcuni dei quali poi andati in crisi di coscienza politica) che avrebbero fatto meglio a guardare la trave nei loro occhi, piuttosto che la pagliuzza in quelli degli altri e che a questo punto non possono fare altro che scusarsi pubblicamente.