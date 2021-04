“Voce ai cittadini”, il futuro di Catanzaro in un sondaggio online promosso dal Pd

Il Partito Democratico di Catanzaro, in collaborazione con i Giovani Democratici, lancia un sondaggio on line per ascoltare il pensiero dei cittadini su alcuni importanti temi che interessano la città. L’iniziativa, denominata “voce ai cittadini”, ha l’obiettivo di stimolare l’attivismo della popolazione e renderla partecipe alla creazione di una proposta politica sempre più vicina e profilata alle reali esigenze della città e dei quartieri.

Svolgere attività politica anche tramite l’utilizzo di strumenti innovativi e digitali assume particolare importanza soprattutto in questo periodo storico caratterizzato dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid19 che, tra le altre cose, hanno notevolmente ridotto gli spazi di partecipazione democratica influendo negativamente sull’attivismo civico.

Le 10 domande, proposte nel questionario, vanno dalla percezione che si ha della città, alla sua potenziale vocazione, alle questioni più urgenti per il centro storico e per le periferie, alle politiche pubbliche sulla quali puntare per migliorare la qualità della vita, ma vengono anche richiesti pareri sulle opere ritenute prioritarie, sui servizi disponibili nei quartieri in cui si vive e sulle iniziative utili per il mondo dei giovani.

Poche domande, ma che permettono di avere indicazioni importanti soprattutto in termini di priorità da affrontare. L’iniziativa è la prima di una serie di altre attività che verranno messe in campo nei prossimi mesi e che avranno come comun denominatore la centralità del ruolo dei cittadini nella creazione di nuova idea di città aperta e condivisa.

Il sondaggio aperto a tutti (in forma anonima), va in linea con la nuova politica di coinvolgimento dei territori proposta dal segretario nazionale Enrico Letta. Il link per rispondere alle domande sarà disponibile sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Catanzaro a partire da oggi 9 aprile fino al prossimo 23 aprile.

Coordinamento cittadino PD Catanzaro