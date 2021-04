Gioventù nazionale, Marra nominato vicepresidente provinciale

Gioventù nazionale Catanzaro continua a radicarsi sul territorio, e dimostra di camminare ad unisono con il suo partito di riferimento, Fratelli d’italia. Infatti dopo l’apertura del circolo di Isca sullo Ionio, grazie anche al supporto di Gioventù Nazionale, il partito ha rafforzato la sua presenza sul basso ionio a dimostrazione della sua continua crescita tra la gente e dell’impegno con il quale, ogni giorno, cerca di dare voce alle tante istanze territoriali.

Alla luce di ciò e per l’impegno profuso sul territorio Giampiero Marra è stato nominato vicepresidente provinciale con delega sul Basso Jonio.

“Ci tengo a ringraziare il coordinatore provinciale e membro della direzione nazionale, Silvio Rotundo, per la fiducia espressa e il mio gruppo ,gioventù Nazionale Catanzaro, di cui sono orgoglioso di far parte – prosegue Giampiero Marra– sono certo che il riscatto dei giovani del basso Jonio parti dalle scelte che si faranno sul Recovey Fund in tema soprattutto di infrastrutture e digitalizzazione e sarà mio impegno costruire, insieme al mio partito, idee e proposte concrete per dare quelle risposte che questo angolo di Calabria attende da troppo tempo. In conclusione ci tengo a complimentarmi anche con il nuovo coordinamento regionale di Gioventù Nazionale, in particolar modo con Erika Cavigliano, vice regionale, per il nuovo incarico. Spero di non deludere mai la mia squadra con il quale da oggi aumenterà il mio impegno per rafforzare la presenza di Fratelli d’italia sul territorio, soprattutto grazie alla figura di Wanda Ferro che è sempre stata, e sempre sarà, la nostra stella polare rappresentando la personalità politica più capace e autorevole che la Calabria può esprimere”.