Si apre il Consiglio comunale alle 10,15 con l’appello della segretaria generale Vincenzina Sica. Ventiquattro i consiglieri presenti. La seduta, in seconda convocazione, è valida. Quattordici i punti all’ordine del giorno, di cui otto concernenti debiti fuori bilancio.

Primo punto: Approvazione del regolamento sul Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale.

La Commissione e i settori competenti (Affari generali, Segreteria e Avvocatura) hanno lavorato di concerto con l’Ordine degli avvocati per rendere attuabile e non secondario il diritto da parte delle persone recluse o limitate nella libertà personale di considerate parti integranti della comunità cittadina.

Interviene Giuseppe Pisano (CZ per Abramo) per rimarcare, con l’approvazione del regolamento, la vicinanza del Consiglio verso i detenuti del carcere cittadino in una situazione difficilissima, se non drammatica, nell’attuale emergenza Covid, paventando addirittura una possibile rivolta da parte dei reclusi.

Il presidente Polimeni ricorda che il Consiglio comunale in altra seduta dovrà individuare, attraverso evidenza pubblica, la figura del Garante dei diritti dei detenuti.

Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 1 astenuto (Eugenio Riccio)

Secondo punto. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) e approvazione del regolamento di applicazione.

Nunzio Belcaro (Cambiavento) interviene sull’andamento della campagna vaccinale in città e in regione, rimarcando il record negativo degli over 80 e di quello positivo dei vaccinati inseriti nella categoria “Altro”, sottolineando come la statistica ancora una volta traccia un quadro del ricorso sistematico alla richiesta e alla concessione dei favori personali e delle vie di uscita personali. Manca un disegno programmatorio e non c’è risposta che in consiglieri possano dare ai cittadini che chiedono spiegazioni. Richiede, inoltre, ancora una volta la convocazione dei commissari Asp per sapere qualcosa in più sulle pratiche di prevenzione messe in atto.

A viale Isonzo la Chiesa di Santa Maria della Speranza è ancora senza illuminazione. Infine Belcaro insiste sulla necessità di progredire nella pratica del porto, fondamentale opera per lo sviluppo della città.

Il sindaco Sergio Abramo, richiesto da Belcaro, specifica che dal ministero degli Interni è stato categorico nel chiedere al Commissario ad acta di vaccinare per fasce d’età, senza deroghe. Ci sarà un’indagine sugli scavalcamenti nella categoria “Altro”. I commissari Asp molto ligi nell’applicazione delle loro competenze non intendono aprire un dialogo con gli organi politici se non quelli istituzionali.

Interviene Luigi Levato (Misto) per smentire la notizia riportata da Pisano di una possibile ricolta dei detenuti, riferendo al contrario che tutti, personale e ospiti, stanno affrontando la difficile situazione dei contagi con grande senso di responsabilità.

La pratica è approvata.

Terzo punto. Il Consiglio approva con cinque astensioni l’istituzione del canone patrimoniale concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone unico mercati).

Quarto punto. Approvazione del Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari di beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Illustra l’assessore alle Partecipate Ivan Cardamone, che chiede il voto anche per un emendamento resosi necessario. Di seguito il Consiglio approva tutta la pratica con sei astenuti.

Il sindaco Abramo illustra la quinta pratica, la presa d’atto del recepimento della vincolistica sovraordinata ed individuazione cartografica delle varianti al Piano regolatore generale già approvate ai fini del principio di consumo di suolo zero. Eugenio Riccio (Misto) chiede che venga convocata la conferenza dei capigruppo per affrontare il rischio della perdita dei finanziamenti per il porto. Manca una documentazione indispensabile che richiede il ministero dell’Ambiente. Si perde tempo nelle inaugurazioni, ultima quella del polo vaccinale all’Ente Fiera. Così come si carica la conferenza di incombenze generali come l’ultima, svolta ieri, riguardante il mantenimento o meno delle quote nelle partecipate, in particolare Sacal e Comalca. Si metta il dirigente alle Grandi opere nelle condizioni di assolvere al gravoso compito affidatogli.

Il presidente Marco Polimeni rivendica la necessità di affrontare in via preliminare, anche nella conferenza dei capigruppo, pratiche complesse per arrivare in aula con la preparazione dovuta. Intervento polemico di Jonny Corsi (Misto). Prende la parola Sergio Abramo: “Abbiamo perso un anno di tempo per la competenza della pratica di impatto ambientale”. Il sindaco tranquillizza sui fondi per l’opera.

Interviene il dirigente del Settore Grandi Opere ingegnere Giovanni Laganà. Si è risposto ai rilievi mossi dal ministero dell’Ambiente. Rimane da valutare l’aspetto della biocenosi, ovvero la salvaguardia della Poseidonia oceanica presente nel braccio di mare prospiciente ai moli. Viene comunque monitorata continuamente la situazione morfologica. Concorda con il sindaco sulla permanenza dei fondi: “Il tempo perso ormai è andato”. Continua a ritenere che la sottoscrizione della Valutazione di impatto ambientale sia di pertinenza regionale, essendo il porto già esistente: “Ci uniformiamo comunque alla volontà manifestata dal Ministero”.

La pratica riceve 20 voti favorevoli e 2 astenuti.

Sesto punto. Assegnazione gratuita nei cimiteri di Santa Maria e Catanzaro dei posti destinati alla sepoltura delle salme del brigadiere Mario Principe e del maresciallo Pietro Cinaglia. Riconoscimento di “Cittadini benemeriti”.

La pratica viene approvata con 19 voti favorevoli.

Seguono le votazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Interviene il consigliere Mottola di Amato (S&D). Vuole capire i motivi per il quale il giudice di pace dà costantemente torto al Comune nelle controversie, ovvero se la motivazione della responsabilità comunale sia uniforme nelle diverse sentenze. Mottola di Amato domanda se non sia il caso di convocare il comandante dei Vigili urbani in merito al dispiego di personale e di mezzi in senso preventivo. Il presidente Polimeni fa suo l’appello del consigliere.

Alle 11,40 il presidente Polimeni toglie la seduta.