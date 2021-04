Fratelli d’Italia, apre il circolo di Falerna. E’ guidato da Carullo

Fratelli d’Italia cresce anche nel Lametino con l’apertura di un nuovo circolo a Falerna, guidato da Gabriele Carullo. Il partito di Giorgia Meloni continua così a consolidarsi nella provincia di Catanzaro.

“Intorno al nostro progetto politico – dice la coordinatrice provinciale on. Wanda Ferro – registriamo grande entusiasmo e voglia di partecipare. Auguro buon lavoro ai militanti di Falerna, affinché possano essere punto di riferimento per la comunità e per tutti coloro che vogliono dare un contributo alla crescita del partito. Ringrazio il vice coordinatore Rosario Aversa, perché questa crescita sul territorio lametino è anche il frutto del lavoro svolto negli anni dalla classe dirigente del territorio”.