Potature e disinfestazione, consigliere Ursino: programmare interventi

Dichiarazione del consigliere comunale Antonio Ursino (Catanzaro da vivere):

“Uno sforzo di programmazione su diverse questioni riguardanti il settore ambientale del capoluogo è quanto mai necessario ora che la primavera è cominciata da un pezzo e che ci avviciniamo sempre più al caldo e alla stagione estiva. Pertanto, penso sia mio dovere di consigliere comunale, tanto più perché faccio parte della maggioranza, chiedere all’assessorato all’Ambiente di Palazzo De Nobili di conoscere, in modo chiaro, quali sono gli interventi programmati per la potatura degli alberi o quelli relativi all’annuale ciclo di disinfestazione e disinfezione che in genere vengono sempre eseguiti fra primavera ed estate.

Segnalando queste esigenze in modo del tutto costruttivo, senza alcuna volontà di alimentare polemiche, mi preme sottolineare che le condizioni degli alberi del lungomare, giusto per fare un esempio, indichino chiaramente l’opportunità che il Comune agisca in tempi rapidi sul piano delle potature, così come indispensabili sono le operazioni di disinfezione e disinfestazione di concerto, ovviamente, con l’Asp. Siamo ancora in tempo per evitare ritardi e disagi”.