Bagni pubblici in villa Margherita da ripristinare: l’appello di Consolante

“Non è assolutamente all’altezza di un Capoluogo di Regione l’impossibilità di usufruire di alcun bagno pubblico a Catanzaro, tanto più se si considera che gli unici attivi siano, da tempo, solo quelli all’interno di Villa Margherita. Un disservizio che è necessario risolvere al più presto, per restituire decoro e dignità alla città”.

Lo afferma il consigliere comunale Enrico Consolante (Udc). “Dal sopralluogo svolto con i colleghi della commissione ambiente, grazie alla sensibilità del presidente Riccio – continua – è stato possibile evincere in maniera diretta l’incuria e le condizioni di abbandono in cui versano i bagni di Villa Margherita. Gli uffici preposti, finora, hanno pensato solo a interdire l’accesso, privando gli utenti del polmone verde e, in generale, tutti i cittadini di un servizio fondamentale. La doverosa richiesta all’assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, è quella di ripristinare nel più breve tempo possibile i bagni pubblici che, nella città, sono quasi per la totalità indisponibili e scomparsi dall’agenda dei lavori. La vicinanza di un’amministrazione ai bisogni dei cittadini si dimostra, soprattutto, dalla capacità di garantire i servizi primari: l’auspicio, dunque, è che si proceda celermente con gli interventi necessari per assicurare la funzionalità dei presidi igienici pubblici”.