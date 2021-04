Cannizzaro, Occhiuto, Mangialavori: attacco a tre punte di Forza Italia

“La nomina di Ciccio Cannizzaro a responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud non è casuale. Da un lato, conferma le qualità politiche di un deputato che si è conquistato sul campo i suoi traguardi, con enormi consensi popolari. Dall’altro, certifica che Forza Italia ha un motore a trazione meridionale che potrà determinare la ripartenza e il rilancio del nostro partito”.

Lo afferma in una nota Mimmo Tallini, coordinatore provinciale Forza Italia Catanzaro, che prosegue: “Ciccio Cannizzaro, al quale mi lega un antico rapporto di amicizia e stima, saprà sicuramente raccordarsi alla Ministra per il sud Mara Carfagna e sviluppare politiche che consentano di ridurre il divario nord-sud, puntando su infrastrutture, occupazione giovanile e femminile, turismo intelligente. La Calabria, con la presidenza del gruppo alla Camera a Roberto Occhiuto, la nomina di Cannizzaro a responsabile per il sud e di Giuseppe Mangialavori coordinatore regionale, presenta un attacco “a tre punte” che darà grandi soddisfazioni al partito e nello stesso tempo fornirà alle nostre popolazioni le risposte che merita in materia di sanità, lavoro, difesa dell’ambiente. A Ciccio Cannizzaro rivolgo a nome degli azzurri della provincia di Catanzaro i migliori auguri per il suo nuovo e impegnativo compito”.