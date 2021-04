Consiglio comunale S.Luca per cattura Ciccio Pakistan, Nsc Catanzaro: “Ci saremo”

“Martedì prossimo a San Luca ci sarà un consiglio comunale che sicuramente sarà identificato come storico per la sua valanza politica e sociale per aver messo all’ordine del giorno il plauso ed il ringraziamento ai Carabinieri che hanno arrestato il boss Francesco Pelle di San Luca, conosciuto come Ciccio Pakistan.

” Lo dichiara Fabio Riccio Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Catanzaro e delegato per la Segretaria Regionale della Calabria, che preannuncia la presenza a San Luca per fare un plauso al Sindaco Bruno Bartolo per aver preso in considerazione la proposta del consigliere comunale Giuseppe Brugnano.

“Saremo presenti martedì prossimo a San Luca per ringraziare il Sindaco Bruno Bartolo e l’intera Amministrazione comunale per aver recepito positivamente la proposta fatta dal collega poliziotto‐ sindacalista Giuseppe Brugnano, consigliere comunale a San Luca, arrivata a ridosso dell’arresto del boss Pelle detto Ciccio Pakistan, per convocare una seduta del consiglio comunale per ringraziare ufficialmente l’Arma dei Carabinieri e avviare un rinnovato percorso di legalità nella cittadina aspromontana. Riteniamo ‐ continua Riccio ‐ che finalmente a San Luca qualcosa di concreto stia veramente cambiando seguendo la strada della normalità con messaggi sostanziali come decidere di schierarsi apertamente con lo Stato. Messaggi chiari ‐ conclude Riccio ‐ ma che, fino a poco tempo fa, erano inimmaginabili per tutta Italia che potessero arrivare dal civico consesso di San Luca. Avanti tutta questa è la strada giusta per cambiare l’intera Calabria.”