Giunta comunale: approvati Dup e Schema di Bilancio di previsione 2021-2023

La giunta comunale presieduta dal sindaco Sergio Abramo ha approvato lo schema di Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento unico di programmazione (Dup), relativo allo stesso triennio. I due atti verranno sottoposti alla discussione del Consiglio comunale.

“Ancora una volta, nonostante le innumerevoli difficoltà che accomunano tutti gli enti locali, l’esecutivo ha approvato le delibere che rappresentano la base della sua programmazione economica e gestionale – ha commentato Abramo -. Catanzaro è, come sempre, fra i primi enti calabresi a varare lo schema di Bilancio di previsione e il Dup dimostrando, in questo modo, una costante, e fondamentale, attenzione ai conti. In un periodo di grave e generalizzata crisi economica, che si è unita alle ormai continue riduzioni di trasferimenti governativi nei confronti degli enti locali, riuscire a garantire il corretto esercizio sui conti è quanto mai fondamentale per consentire alla macchina burocratica e amministrativa di erogare servizi alla cittadinanza. La discussione – ha concluso il sindaco – verrà a breve portata in Consiglio comunale”.

Le pratiche sono state varate dalla giunta assistita dalla segretaria generale Vincenzina Sica.