De Magistris: Una rivoluzione dal basso per liberare la Calabria dalla mala politica

Un cerchio simbolico, come di una catena che stringe i calabresi nella morsa del bisogno e del ricatto che, a un ordine convenuto, rompono il giogo e avanzano alla conquista della Cittadella: questa la coreografia pensata da Carlo Tansi e Luigi De Magistris per dare colore al primo flash mob della loro coalizione nel pomeriggio della domenica d’aprile consacrata alla Liberazione: una data evidentemente non scelta a caso perché suggerisce l’accostamento con quella che i due, e con loro Pino Aprile di Equità Territoriale, Pino Scarpelli di Rifondazione Comunista, Mimmo Lucano di Calabria Resistente e Solidale, Anna Falcone, Giancarlo Costabile, Domenico Gattuso, definiscono la “Liberazione della Calabria”. A fare da tappeto sonoro alla manifestazione, intitolata “Libera la Calabria– dalricattoalriscatto”una hit, la Bella Ciao partigiana, e il meglio di Rino Gaetano, da Nun te reggae più al Cielo è sempre più blu.

A coordinare gli interventi Michele Cucuzza, nascosto dietro la mascherina e sotto un berretto da baseball sponsorizzato Platania, chissà perché.

Occupato così efficacemente ma per poco più di un’ora il piazzale della Cittadella regionale di Catanzaro, il problema che si pone ora alla variopinta coalizione arancione che corre sotto l’egida di “Luigi De Magistris presidente” è come fare a conquistare in permanenza la Cittadella ad ottobre prossimo, presumibile orizzonte temporale del voto. Secondo il sindaco di Napoli e il geologo cosentino è solo questione di modalità, non di sostanza. Perché sono sicuri di farcela: e per questo, incitano tutti i sostenitori di Dema Calabria e di Tesoro Calabria e delle altre liste, politiche e civiche che li sostengono, a perseverare nella “rivoluzione” che porterà alla conquista del Palazzo d’autunno, dove, assicura Tansi, “l’ottanta per cento che ci lavora sono persone per bene: Il problema sono i dirigenti che occupano gli uffici dall’ottavo piano fino al dodicesimo che fanno il gioco dei politici e questi ultimi che sono in combutta con il malaffare. Con noi saliranno di livello tutti coloro che, per bene, oggi lavorano dal settimo piano in giù, fino agli scantinati”. Come riassumevano le note di presentazione di Dema Calabria, “è ora che tutte e tutti i calabresi si mobilitino per liberarsi dal sistema che tiene sotto scacco la nostra Regione, impedendole di sprigionare tutte le sue potenzialità, non consentendo ai suoi cittadini di godere appieno dei diritti più essenziali: il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a muoversi agevolmente e in sicurezza, il diritto all’istruzione e alla cultura, il diritto all’acqua pubblica, a vivere in un ambiente sano, alla parità di diritti fra uomini e donne”.

“È la prima uscita pubblica della coalizione – ha detto Luigi De Magistris ai nostri microfoni – l’abbiamo voluta fare qui nel giorno della Liberazione, perché riteniamo che quel Palazzo vada liberato dalla mala politica, dall’incapacità politica regionale che non è capace nemmeno di garantire i diritti minimi essenziali come si sta vedendo in questo periodo di pandemia. Una politica collusa, non trasparente, non all’altezza di questo popolo che merita molto di più. Siamo pochi oggi perché è periodo pandemico, ma siamo tanti, una coalizione larga, plurale e forte”.

Sulle prospettive di incontro con il Pd, il sindaco di Napoli è categorico “Non ci sono le condizioni per un accordo con il Pd. La punta della coalizione la prima linea è questa: il Movimento DeMa, Tesoro Calabria di Carlo Tansi, Primavera per la Calabria, Calabria Resistente e Solidale, Equità Territoriale, una coalizione civica anche con amministratori e militanti che vengono della politica. Con noi ci sono tante espressioni che vengono dal centro sinistra e dal Pd ma non ci sono opzioni che fanno ritenere verosimile un accordo con le forze del centrosinistra. Tant’è vero che parliamo anche al centro destra. Mi presento come il candidato presidente per le calabresi e i calabresi tutti, quindi andremo a parlare dialogare con uomini e donne che non hanno mai votato centro sinistra. È una rivoluzione dal basso, è un movimento popolare di liberazione, è un laboratorio che mette al centro la rottura del sistema e la capacità di governo. Ovviamente, cercando di recuperare consensi nel campo dei non votanti, convincendo il 60 per cento che non ha votato che finalmente c’è la possibilità di un’alternativapolitica, etica, culturale, sociale ed economica. Una coalizione che mette al centro l’onestà delle persone libere, competenti, coraggiose, che amano questa terra e la vogliono liberare”.

“Questa mia decisione di aderire alla coalizione che vuole De Magistris presidente – ci dice da parte sua Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace – è maturata in maniera spontanea, perché voglio dare un contributo alla mia terra, ovviamente mantenendo l’impegno per il mio territorio di provenienza. Voglio dare una speranza politica, nel senso di affermare una politica che non risponda al luogo comune del tutto negativo e del tutto marcio. Le comunità dell’entroterra muoiono, le nuove generazioni hanno un destino segnato. Penso che si possa riuscire nell’affermare questa nuova idea di politica. L’importante è che non prevalga la politica affarista e che faccia il bene di poche persone. La politica che ho scelto di fare è dalla parte del popolo, un’idea di comunità che cammini verso il riscatto, verso la liberazione dalla mafia che toglie alle nuove generazioni la possibilità di immaginare un futuro nella propria terra”.