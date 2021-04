Pentone, circa 400 download per l’app Municipium: i residenti ne premiano l’utilità

Un aggettivo, un solo aggettivo, si accompagna all’App Municipium promossa dal Comune di Pentone per interagire con i propri cittadini: utile.

L’app Municipium ha già avuto 400 adesioni. Un traguardo salutato con parole di soddisfazione dal primo cittadino Vincenzo Marino.

Ha scritto il giovane Sindaco del paese presilano: “ Esattamente nell’aprile del 2020, in piena prima ondata di Covid, il Comune di Pentone inaugurava un importante servizio: l’app comunale. Direttamente sul proprio smartphone da circa un anno i cittadini registratisi all’ App Municipium con l’indicazione dell’ente, ossia Pentone, ricevono notizie e informazioni con una immediatezza difficilmente riscontrabile. Un modo nuovo e moderno di comunicare.

I cittadini ad ogni aggiornamento ricevono una notifica che permette loro di accedere subito alla news. Un servizio ancora più completo se si pensa che con la stessa app è possibile segnalare delle problematiche, prenotare il ritiro degli ingombranti, conoscere gli orari degli uffici. Non manca poi lo spazio destinato ai rifiuti con il calendario dei conferimenti e l’abc dei materiali, nonché la percentuale mensile di raccolta differenziata. Ed ancora i punti d’interesse e gli eventi.

Ad oggi si contano oltre 400 cittadini registrati che quindi hanno modo di avere un filo diretto con le informazioni e in generale con l’amministrazione. L’utilizzo dell’app comunale fa il paio con la creazione della bacheca comunale, “Il cittadino chiede e propone”, presente sul sito istituzionale dove le informazioni vengono ulteriormente veicolate. Un sito istituzionale che a sua volta è stato fortemente implementato con l’inserimento dell’albo degli avvocati di recente istituzione, il banner per il servizio di Pagopa, lo sportello amianto, il servizio Donacod, un’altra app per la gestione dello scuolabus e dei tickets mensa. Spazio poi al banner per l’adozione dei cani e i vari avvisi urgenti che compaiono in home. Una comunicazione fatta quindi di strumenti digitali che insieme ai canali social permettono ai cittadini di Pentone di interagire in maniera smart con l’amministrazione. Un lavoro che sta dando ottimi frutti e che nel breve periodo procederà nella direzione dell’inserimento nell’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente.”

Una rivoluzione digitale che vede Pentone sfidare i vecchi filtri comunicativi che non sono stati abbandonati, ma che oggi godono di supporti più veloci e tempestivi.