“Dall’incontro tra il Comune di Catanzaro e l’Anas risultati sicuramente importanti”

“Il risultato ottenuto dai colleghi Fabio Talarico e Antonio Corsi sulla viabilità del capoluogo – scrive il consigliere comunale Giuseppe Pisano, capogruppo di Catanzaro con Abramo -è senz’altro importante. L’incontro che i due hanno avuto con Anas, in qualità di rappresentanti della commissione Viabilità, presieduta dallo stesso Talarico, ha infatti permesso alla città di fare passi avanti su alcuni aspetti problematici ampiamente trattati dall’amministrazione.

Più volte avevo sollecitato Anas a procedere con la messa in sicurezza dello svincolo del Pronto soccorso sulla bretella della tangenziale, ma mai finora erano stati assunti, da parte dell’Agenzia nazionale per le strade, impegni così precisi.

Mi congratulo, pertanto, con Talarico e Corsi, che hanno permesso pure di pianificare, insieme ad Anas, altri interventi per quanto riguarda il diserbo come l’illuminazione sulle strade di propria competenza. Devo aggiungere che se sull’impegno di Talarico non avevo dubbi, conoscendo il suo instancabile apporto in Comune, mi ha favorevolmente sorpreso la fattiva volontà di collaborare del consigliere Corsi, che ha portato una ventata di freschezza dimostrando cosa significhi fare opposizione costruttiva e positiva”.