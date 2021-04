Consiglio Comunale sul Sant’Anna: mercoledì in aula

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì 5 maggio, alle ore 13, in prima chiamata, e venerdì 7, alle 9:30, in seconda. L’aula, che si riunirà in Provincia, è stata convocata dal presidente Marco Polimeni sentita la conferenza dei capigruppo.

Verranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti; atto di indirizzo “Grave situazione di crisi del Sant’Anna Hospital”; revisione periodica società partecipate anno 2019; approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021; imposta municipale propria (Imu) – approvazione aliquote anno 2021; approvazione Documento unico di programmazione (Dup) 2021-2023; bilancio di previsione finanziario 2021-2023.