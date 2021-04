Fiorita in video su Facebook: “Porto di Catanzaro, altra menzogna dell’Amministrazione”

“Anche sulla questione del porto di Catanzaro tante menzogne da parte del sindaco Sergio Abramo”.

Questo in sintesi il pensiero di Nicola Fiorita in un videomessaggio Facebook in cui parla anche dei limiti del progetto, della vicenda pontili e della condizione della struttura.

“Nel 2019 era stato annunciato l’avvio dei lavori nonostante un progetto di cui doveva ancora essere approvato l’impatto ambientale, dopo un anno e mezzo ancora nulla e il porto è nel degrado: niente servizi igienici, niente isole ecologiche, neppure una sbarra funzionante e i fondi sono disponibili”.