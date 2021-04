Manutenzione della strada Cropani-Cerva: “Non è di competenza provinciale”

I consiglieri provinciali di maggioranza: Baldassarre Arena, Nicola Azzarito Cannella, Luigi Levato, Filippo Mancuso, Giuseppe Pisano, Ezio Praticò e Fernando Sinopoli: “In riferimento alla nota apparsa sulla stampa in cui si lamenta la mancata manutenzione di un’arteria stradale che collega i Comuni di Cropani, Cerva e la frazione Cuturella di Cropani, l’Amministrazione provinciale tiene a sottolineare che il tratto interessato non è di competenza provinciale. La problematica relativa alla questione in atto è già stata chiarita, non più tardi di qualche giorno fa, alla presenza dei sindaci di Cropani e Cerva, i quali prendendo atto, insieme ai tecnici della Provincia, che il tratto veicolare risulta di competenza dei due Comuni, si sono dichiarati disponibili a redigere un progetto di riqualificazione per intervenire sulla problematica.

I primi cittadini di Cropani e Cerva richiederanno un finanziamento agli Enti sovracomunali per risolvere definitivamente la problematica, tenendo inoltre conto che il tratto interessato collega anche la frazione Cuturella di Cropani.

L’incontro in questione si è tenuto presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale alla presenza del vicepresidente Antonio Montuoro, dell’ing. Coppola, dei sindaci di Cerva, Fabrizio Rizzuti, e di Cropani, Raffaele Mercurio, del vicesindaco Paolo Colosimo e dell’assessore comunale Franco Le Pera che ha incentivato l’incontro. La discussione in questione è stata anche oggetto di un sopralluogo congiunto tra l’Amministrazione provinciale, i due Comuni e gli uffici tecnici, dal quale è emerso chiaramente che il tratto non risulta di competenza provinciale”.