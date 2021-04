Superbonus 110, I Quartieri: “Abramo sblocchi la macchina comunale”

Condivido pienamente le sollecitazioni dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro c – scrive Antonio Nisticò coordinatore cittadino dell’associazione I Quartieri – circa la doverosa ed urgente iniziativa dell’Amministrazione comunale atta a rendere un più efficiente servizio dello sportello protocollo. L’appello lanciato dall’Ordine degli Ingegneri della città al dirigente del Comune del Settore Edilizia Privata e Sue, Giovanni Laganà, dovrebbe essere colto nell’immediatezza dall’Amministrazione comunale, perché per poter utilizzare le agevolazioni del Superbonus 110, i vari professionisti per documentare la regolarità urbanistica, devono necessariamente poter acquisire progetti e documentazione tecnica in possesso negli archivi degli uffici comunali.

Oggi, a causa della sistematica chiusura dell’ufficio protocollo, preposto a tali adempimenti risulta aperto solo nei giorni di lunedì e mercoledì(?). Addirittura in uno dei due giorni dedicato alla apertura, lo stesso sportello recentemente è rimasto chiuso, impedendo di fatto ai professionisti e tecnici della città di poter espletare il loro lavoro. Alla luce di questo palese e perdurante disservizio il sindaco Abramo deve immediatamente dare risposte ai cittadini, ai tecnici ed ai professionisti ai quali viene limitata la loro legittima attività lavorativa.

Auspico che il sindaco Sergio Abramo, detentore anche della delega all’Urbanistica, almeno in questa circostanza smetta di fare solo propaganda in una costante azione di sola campagna elettorale. Abramo smetta di pensare a poltrone virtuali in cittadella regionale, non ignori i cittadini onesti che lavorano e che spesso si vedono ostaggi della burocrazia e della cattiva organizzazione degli uffici comunali”.