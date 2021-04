Messa in sicurezza strada Cropani-Cerva, sindaci interessati: in corso redazione studio di fattibilità

Nei giorni scorsi, durante un incontro promosso da Franco Lepera, assessore comunale presso il comune Cropani, – si legge in una nota stampa congiunta dei sindaci di Cropani e Cerva Mercurio e Rizzuti – ci siamo recati presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale alla presenza del vicepresidente Antonio Montuoro e dell’ing. Coppola.

In questa sede si è stabilito e definito che: l’arteria stradale che collega i Comuni di Cropani, Cerva e la frazione Cuturella di Cropani non sono di competenza provinciale, ma dei comuni di Cerva e in minor parte anche di Andali. Proprio il comune di Cerva, nel tratto di collegamento che porta dalla SP 10 al centro abitato di Cuturella, dal 2018 ad oggi ha realizzato e sta realizzando opere di ripristino e miglioramento viario per quasi 435.000,00 euro. La Regione Calabria non da ultimo è pronta ad appaltare un importante opera di messa in sicurezza dell’alveo fluviale denominato “Filace” che costeggia proprio la suddetta strada.

Comprendiamo il disagio e il disappunto di molti cittadini sulle mancata manutenzione, ma allo stesso tempo vogliamo ribadire che entrambe le amministrazioni comunali (Cropani e Cerva) si stanno impegnando, attraverso la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, affinché i predetti tratti stradali vengano adeguati per divenire nel tempo delle vere e proprie arterie viarie “provinciale”.

Si tratta di un progetto ambizioso, che le nostre rispettive amministrazioni intendono perseguire, da portare all’attenzione degli enti preposti richiedendo le risorse finanziarie necessarie e attinenti. Intendiamo perseguire le opportunità finanziarie che il Recovery Fund consentirà alle regioni del sud.

Tutto ciò lo faremo continuando la proficua collaborazione intraprese già da tempo con la Provincia di Catanzaro alla quale abbiamo già da tempo messo a disposizione documenti e risorse lavorative necessarie.

Sinergia e sintonia sia tra i due enti comunali (a breve coinvolgeremo anche il comune di Andali) che con la provincia di Catanzaro. Un lavoro lungo e sicuramente difficile ma non impossibile.