Politica locale, riunioni per la costituzione di un nuovo centrosinistra catanzarese

Nella giornata di ieri – si legge in una nota stampa- la coalizione di centro sinistra ha incontrato alcuni movimenti civici della città per illustrare, condividere e ampliare il progetto politico che vede proprio nel civismo cittadino un elemento di forza essenziale. Nel corso della riunione i partiti e i movimenti presenti hanno espresso il loro orientamento su quelli che dovranno essere gli elementi fondanti del percorso comune.

Particolare importanza è stata data alla necessità di creare le condizioni, anche dal punto di vista etico, per delineare una proposta politica moderna in grado di dare alla città una classe dirigente presentabile e competente in vista delle prossime amministrative. Condivisione piena vi è stata sulla necessità di dare priorità alle idee e alla progettualità rispetto alla scelta di nomi e ruoli.

Quest’ultimi troveranno la giusta definizione nei modi e nei tempi che verranno stabiliti democraticamente dai componenti della coalizione stessa, in piena trasparenza e in discontinuità con i metodi ed i protagonismi che in passato si sono rivelati dannosi e penalizzanti, prima di tutto per la città.

La assoluta prevalenza, quindi, dei contenuti sui personalismi sarà uno dei principi guida del Nuovo Centro Sinistra catanzarese che nei prossimi giorni continuerà gli incontri con altre forze e movimenti civici col fine di dare ulteriore e nuova linfa alla proposta politica”.