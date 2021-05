Commissione Lavori pubblici, Riccio: ‘Che fine ha fatto il regolamento per le opere che richiedono manomissione del suolo pubblico?’

La commissione consiliare Lavori pubblici, presieduta da Eugenio Riccio, si è riunita per discutere dell’applicazione del Regolamento comunale per l’esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale.

Ricordando come il Regolamento sia stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale il 10 giugno dell’anno scorso, i componenti dell’organismo consiliare hanno evidenziato che la sua mancata attuazione possa rappresentare un grave danno per l’intera città soprattutto in considerazione del fatto che il varo da parte del Consiglio ne prevedesse “l’immediata attivazione”.

“Alla luce delle ultime segnalazioni ricevute dai cittadini abbiamo l’obbligo di verificare a che punto è questo fondamentale strumento di regolazione”, ha sottolineato il presidente Riccio annunciando di aver convocato per lunedì 10 maggio la presenza della vicesindaco, dell’assessore ai Lavori pubblici e del dirigente della Gestione del territorio, della segretaria generale.

“Chiederemo loro se la mancata adozione del Regolamento abbia provocato danni erariali al Comune in considerazione delle centinaia di segnalazioni ricevute da cittadini giustamente arrabbiati per i danni arrecati al demanio municipale da imprese che fanno rattoppi approssimativi o, a volte, completamente inesistenti”. In commissione si è discusso, per esempio, della situazione in via Trapani.