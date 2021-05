Polimeni: “Nelle prossima settimana incontrerà Meet up M5s per discutere loro mozione ludopatia”

“Fin dall’inizio della mia presidenza – scrive presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni- ho improntato il mio agire alla trasparenza amministrativa e alla correttezza istituzionale, garantendo la più ampia apertura alle opposizioni. Possono esserne tranquillamente testimoni consiglieri di minoranza, ma anche esponenti politici che non hanno rappresentanza in Consiglio: mai nessuno ha trovato le porte chiuse rispetto ad iniziative consiliari da far approdare in aula o rispetto a semplici momenti di confronto. Lo stesso meet up catanzarese del movimento Cinquestelle può confermare quanto sostengo, essendo già passati al vaglio della conferenza dei capigruppo e del Consiglio comunale alcuni atti d’indirizzo da loro proposti.

Anzi, avendo colto l’occasione per tornare a parlare del tragico fenomeno della ludopatia, mi fa piacere che il meet up abbia risolto le frizioni al proprio interno – che avevano inizialmente creato rallentamenti circa la condivisione di questa particolare tematica – intervenendo pubblicamente. A tal proposito, nella prossima settimana incontrerò i rappresentanti del meet up proprio per discutere della mozione sulla ludopatia come di altre questioni. Senza alcuna preclusione, mettendo al bando recinti di natura ideologica o politica, la volontà mia e dell’amministrazione tutta, è quella di portare avanti pratiche nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.