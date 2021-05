FI prende atto dell’addio di Roberta Gallo e prosegue la sua azione in aula

Forza Italia prende atto della decisione della capogruppo Roberta Gallo di lasciare il partito. “Non ci pentiamo – si legge nella nota del coordinatore cittadino Ivan Cardamone – di avere investito politicamente su una figura femminile per ruoli apicali e di grande responsabilità, come la vicepresidenza del Consiglio Comunale e la guida del gruppo uscito elettoralmente più forte dalle urne nel 2017. La consigliera Gallo avrà avuto le sue ragioni per tale passo, ma queste non possono certamente ritrovarsi in una presunta mancata valorizzazione delle sue qualità”.

“Non possiamo che augurarle le migliori fortune politiche e un felice approdo in una formazione politica che le possa dare maggiori soddisfazioni. Forza Italia – continua la nota – con le tante risorse che esprime continuerà ad operare con lo stesso spirito di servizio all’interno dell’aula per dare risposte e soluzioni alle problematiche che i catanzaresi quotidianamente pongono all’attenzione dei nostri rappresentanti istituzionali”.