Operazione Alibante, Psi Catanzaro solidale con consigliera comunale di Nocera Fernanda Gigliotti

Il PSI provinciale di Catanzaro su proposta del coordinamento del PSI di Lamezia Terme e del lametino, appresa dalla stampa la notizia relativa all’inchiesta “Alibante” che oggi vede le dimissioni del sindaco di Nocera e della sua maggioranza, nel confermare la piena fiducia nella magistratura, desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà all’avvocatessa Fernanda Gigliotti già sindaco di Nocera ed importante esponente in consiglio comunale della comunità di Nocera Terinese.

Lei è politica impegnata e seria, per anni prestigiosa rappresentante socialista del territorio, ma soprattutto donna libera che con azioni incisive nelle sedi amministrative e in consiglio comunale ha sempre portato avanti gli interessi della legalità, della trasparenza e della partecipazione, come una vera socialista, questi sono gli ideali chi ci accomunano e che apprezziamo”.