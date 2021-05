Raccolta rifiuti malati Covid, Abramo: “Regione Calabria stanzi fondi necessari a garantirla”

Il sindaco Sergio Abramo ha sollecitato la Regione Calabria a stanziare le somme necessarie – reperendole dai 25 milioni di euro di fondi per la lotta alla pandemia – per attivare il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dai malati Covid posti in isolamento domiciliare.

“Il proficuo incontro che si è tenuto la settimana scorsa al dipartimento Tutela della salute della Regione – ha sottolineato Abramo – ha bisogno, adesso, di trovare un seguito efficace e concreto attraverso lo stanziamento dei fondi all’Asp, competente in materia. Solo in questo modo potrà essere garantito il servizio in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle normative dando, soprattutto, una risposta forte alle persone affette da questa malattia”.