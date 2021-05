Consolante: “Ho avuto paura. Lascio l’ospedale ma vado in un hotel Covid”

“Ho avuto paura, paura di non rivedere più i miei cari. Mi è mancata l’aria, non respiravo più autonomamente, mille emozioni affollavano il mio cuore. Ogni giorno peggio, il petto chiuso, l’ossigeno sempre più forte, le preghiere”.

Inizia così lo sfogo sui social del consigliere comunale Enrico Consolante risultato nei giorni scorsi positivo al Covid 19: “Da sempre mi è capitato di risollevarmi dalle malattie, stavolta però ho temuto, stavolta ho sentito che semplice non sarebbe stato. L’attesa di una reazione, che non arrivava. Poi tutti quei messaggi, quanto amore. I giorni che passano ed il miracolo che si realizza. Sto meglio, sono uscito dall’ospedale ma trasferito in hotel Covid. Ho sperimentato ancora una volta l’amore di Dio ed il vostro grande, immancabile e impareggiabile affetto. Dio vi benedica”.