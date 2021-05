De Magistris “Io al Pd? Nessuno me l’ha chiesto e non sarei interessato”

“Nessuno me lo ha chiesto, del resto non ci sarebbe motivo di farlo, visto che non faccio parte del PD e comunque la nostra proposta e’ alternativa”.

Lo ha detto all’AGI il sindaco di Napoli, ex Pm a Catanzaro, Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, interpellato in merito alle notizie pubblicate dalla stampa locale secondo le quali il Partito Democratico lo avrebbe invitato a elezioni primarie in vista delle Regionali che si terranno in ottobre, dopo la scomparsa prematura della governatrice Jole Santelli (FI).

“Noi – ha risposto de Magistris- siamo gia’ in campagna elettorale, procediamo come un treno, vogliamo rompere un

sistema e ci proponiamo di fare un’azione di governo forte. Non ci interessa partecipare a primarie, mi sembra un’idea vecchia e del resto non mi e’ pervenuta alcuna proposta in tal senso. E se anche ci fosse, sarebbe destinata a fallire”.