Eros Corapi presidente dell’Ordine degli Architetti: il plauso di Abramo, Polimeni e dei consiglieri Talarico e Pisano

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con Eros Corapi, eletto all’unanimità presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro. “Sono sicuro che saprà svolgere un ottimo e proficuo lavoro guidando la squadra eletta insieme a lui – ha sottolineato il primo cittadino -. Continuare il rapporto di collaborazione già instaurato con le amministrazioni comunale e provinciale è fondamentale per rispondere alle tante sfide che la pandemia, e quello che spero diventi presto il post-pandemia, mette davanti alle istituzioni e agli ordini professionali per lo sviluppo del territorio e una pronta ripartenza.

Mi riferisco, soprattutto, a un importantissimo strumento per la pianificazione territoriale qual è il Piano strutturale comunale, attualmente in fase di redazione, e per cui è essenziale l’apporto di associazioni come quella che riunisce gli Architetti. Ringraziando l’ex presidente Macrì per quanto fatto negli otto anni alla guida degli architetti catanzaresi, rivolgo a Corapi i migliori auguri per il suo nuovo e prestigioso incarico”.

“La persona giusta al posto giusto, un grande professionista e un grande amico: Eros Corapi è il miglior presidente che l’Ordine degli architetti della provincia di Catanzaro potesse avere”. Ha commentato da parte sua il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni: “Conosco Corapi da anni e non ho dubbi che, con le sue competenze e la sua riconosciuta professionalità, aumenterà il prestigio dell’ordine che l’ha eletto all’unanimità”, ha aggiunto Polimeni. “Nella certezza che non mancheranno occasioni di collaborazione diretta, invio al presidente e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro. Con Corapi alla guida, gli Architetti di Catanzaro e provincia sono in ottime mani”.

“Eros Corapi sarà un punto di riferimento imprescindibile nell’azione sinergica fra l’amministrazione comunale e l’Ordine degli architetti”.

Lo hanno detto il capogruppo di Catanzaro con Abramo, Giuseppe Pisano, e il presidente della commissione Urbanistica Fabio Talarico: “Corapi ha visione, capacità di programmazione e progettualità che torneranno utilissime in un momento cruciale per lo sviluppo e la crescita della città – hanno aggiunto -.

Eros è un amico e una persona perbene, un architetto che saprà certamente continuare il buon lavoro svolto alla guida dell’Ordine da Giuseppe Macrì, cui rivolgiamo il nostro saluto e un sincero ringraziamento. Eletto all’unanimità, altra testimonianza di quanto credito abbia fra i suoi colleghi, a Corapi rivolgiamo un caloroso augurio di buon lavoro”.