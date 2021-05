Porto, il consigliere comunale Belcaro: ‘Martedì su nostra richiesta commissione consiliare’

“Il nostro impegno sulla questione porto è incessante, quotidiano. Martedì 18 maggio alle ore 9.30 si terrà, su nostra richiesta, un’importante commissione consiliare dedicata all’urgenza della questione pontili e dei problemi che stanno vivendo i diportisti, già in stato di mobilitazione”. Lo afferma il consigliere comunale di Cambiavento Nunzio Belcaro.

“Noi pensiamo – prosegue Belcaro – che il Porto sia strategicamente determinante. Non è nemmeno pensabile l’idea di arretrare su questo punto. Ed è per questo che in commissione avanzeremo le nostre proposte di gestione dell’immediato.

Il Porto per noi e per tutte le migliaia di persone che lo vivono, è già una realtà. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi”.